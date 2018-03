Santa Catarina confirma décima morte por gripe suína A Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina confirmou hoje mais uma morte decorrente do vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína, no município de Concórdia. Com isso, sobe para dez o número de vítimas fatais da doença no Estado. O exame que confirmou o diagnóstico foi analisado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com a secretaria, trata-se de um homem de 22 anos que começou a apresentar os sintomas no dia 30 de julho, foi internado no Hospital São Francisco no dia 3 de agosto e faleceu 13 dias depois. O paciente não apresentava outras doenças que comprometessem o sistema imunológico.