Santa Maria tem protesto com 242 pessoas deitadas na rua Em manifestação que começou por volta das 17h30 frente à Catedral Metropolitana da Av. Rio Branco, e reuniu cerca de 700 pessoas. No momento mais esperado do protesto, 242 pessoas deitaram-se no asfalto do Viaduto Evandro Behr, uma das principais vias da cidade. Logo após os manifestantes soltarem balões de gás hélio brancos.