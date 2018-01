Santo distribuído por celular cria polêmica na Itália

Se você é um católico em busca da proteção de algum santo, não precisa mais carregar o "santinho" na carteira. É possível levar a imagem no seu celular. Uma empresa italiana começou a oferecer o serviço nesta terça-feira, 4, mas enfrenta resistência de líderes da Igreja Católica que consideram a idéia comercial e de mau gosto. "Nós encontramos uma demanda e estamos oferecendo o serviço", diz Barbara Labate, cuja empresa fica na cidade de Milão. Táxis, carros particulares e caminhões na Itália geralmente têm adesivos de santos colados no pára-brisa. Milhões de italianos carregam "santinhos" de papel em suas carteiras ou bolsas. "Só estamos acompanhando os tempos modernos. Esse serviço vai atender tanto aos jovens quanto às vovós", disse Labate. A empresa inaugurou o serviço oferecendo 15 santos, e Labate diz que o catálogo do site Santiprotettori.com vai aumentar. O cliente pode fazer o download pelo celular ao preço de 3 euros (R$ 8), enviando uma mensagem de texto. Quase toda loja na região do Vaticano vende "santinhos" de papel, mas nem todos na Igreja Católica aprovam a união entre celulares e santos. "É um verdadeiro mau gosto", afirmou o bispo Lucio Soravito de Franceschi ao jornal La Stampa. "É a distorção das coisas sagradas. Vender 'santinhos' para celulares é terrível." Mas Labate relembra que sua mãe lhe dava "santinhos" para que ela carregasse consigo em viagens, e rebate as críticas. "Nós estamos simplesmente oferecendo um serviço aos fiéis. Estamos fazendo tudo com o máximo respeito, dignidade e profissionalismo para os religiosos", disse. Um dos santos do catálogo é São Cristóvão, protetor dos viajantes. Outros populares são Santa Luzia, protetora da visão, e Santo Pio de Petralcina, monge do século 20 que supostamente teria as cicatrizes de Jesus Cristo. Barbara Labate já estuda quais os possíveis "futuros santos" do serviço. Os Papas João Paulo II e Bento XVI estão na lista. Jesus e Maria já estão à venda.