Santos Dumont investe R$ 288 mil em reformas Com investimento de R$ 288 mil, o aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, recebeu um reforço nos sanitários da área de desembarque. Os serviços ampliaram de cinco para 17 a quantidade de boxes nos sanitários masculino e feminino nos setores de desembarque A e B, incluindo dois para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O trabalho, executado com mão-de-obra da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e de empresa terceirizada que já atua no aeroporto, foi entregue na segunda-feira (10) aos usuários.