Santos Dumont reabre após ficar 43 minutos fechado Depois de ficar fechado por 43 minutos para pousos por conta de um nevoeiro no início da manhã desta quinta-feira (6), o Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, está operando com auxílio de instrumentos para pousos e decolagens desde as 6h43. Entre 6h (início das operações) e 6h43, quatro voos que pousariam no Santos Dumont foram desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte da cidade.