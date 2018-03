Santos Dumont volta a operar normalmente no Rio O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, voltou a operar normalmente às 12h41, após ficar fechado por conta de um avião de pequeno porte que ficou atravessado na pista principal. Uma aeronave da Líder Táxi Aéreo, que partiu de Barbacena, em Minas Gerais, teve dois pneus, localizados perto da asa, furados no momento da descida, às 10h45. O aeroporto teve os trabalhos interrompidos por questões de segurança. Dentro da aeronave estavam o comandante e o piloto. Ninguém ficou ferido. Cinco vôos, dois da TAM, dois da Varig e um da Gol, que iriam pousar no Santos Dumont tiveram que alternar para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, no subúrbio, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).