Santos fecha com meia do Fortaleza, sexto reforço para o Brasileiro

O Santos deve anunciar nesta terça-feira seu sexto reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Jean Mota, do Fortaleza. Ele tem 22 anos e é mais uma opção para Dorival Júnior escalar na posição que pertence a Lucas Lima, armador do time que está com a seleção brasileira.

A contratação de Jean Mota se encaixa na política de investimento do clube de Vila, de gastar pouco para reforços o elenco. O Santos vai pagar a multa rescisória de R$ 800 mil para o Fortaleza, com quem o atleta ainda tinha contrato. Pelo acordo, o time de Vila Belmiro fica com 80% dos direitos econômicos do jogador, e o Fortaleza, 20%.

Jean Mota já passou por exames médicos e deve assinar contrato nesta terça-feira. O meia, relevado pela Portuguesa, foi um dos principais jogadores do Fotaleza na campanha do Campeonato Cearense. Ele marcou seis gols e deu cinco assistências.

O Santos já acertou com seis reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Jonathan Copete e Rodrigão, o meia Emiliano Vecchio e os zagueiros Fabián Noguera e Yuri. Nenhum deles ainda estreou.

Rodrigão chegou a treinar com o elenco e ficaria à disposição no jogo contra o Botafogo. Porém, o atacante se machucou durante o treinamento no sábado: ele torceu o tornozelo direito e vai ficar duas semanas sem poder atuar.