Santos libera acesso a porto pelo viaduto do Alemoa

O Comitê de Integração do incêndio do Alemoa decidiu que o acesso dos caminhões ao Porto de Santos, margem direita, ocorrerá exclusivamente pelo viaduto do Alemoa e, em seguida, pela avenida Augusto Barata, conforme nota à imprensa. A saída dos caminhões do Porto, por sua vez, ocorrerá pela rua Cristiano Ottoni até a próxima segunda-feira, às 5h, retomando por essa via a partir das 8h. O mesmo ocorrerá das 17h às 20h.

A flexibilização ocorre no momento em que o incêndio em tanques de combustíveis nas proximidades do porto --que atrapalharam o tráfego e o transporte de produtos na última semana-- está controlado.