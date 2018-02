Santos: prédio é interditado após estrondo

Além do edifício Tainah, os imóveis vizinhos também foram interditados. O prédio passava por reformas na fachada e o rompimento da coluna foi observado quando um pedreiro realizava a troca das pastilhas por um novo revestimento. A empresa de recuperação estrutural do edifício acredita que, dentro de três dias, os moradores poderão retornar aos seus apartamentos.

Essa é a expectativa do engenheiro Franco Pagani, proprietário da empresa T-Recupera, que fez uma avaliação do imóvel, dando início imediato à obra de reforço da pilastra que cedeu nesta quinta-feira. Para ele, "o edifício não corre o risco de desabar". Com a avaliação dos peritos, de que o edifício não corria risco de desabamento, os moradores dos quatro imóveis próximos foram autorizados a retornar às suas casas e a rua lateral também foi liberada ao tráfego.

Segundo o engenheiro, a obra de reforço, iniciada ontem, é muito rápida. Ele acredita que até a noite de hoje seja possível que a Defesa Civil autorize o retorno dos moradores ao prédio.

Susto

Alguns moradores ficaram muito assustados quando, depois do estrondo, sentiram uma inclinação à direita, justamente onde se encontra a coluna fronteiriça que cedeu e onde estavam concentradas as obras de revestimento da fachada. Uma moradora, que acabava de acordar, ligou a televisão com o propósito de confirmar algum abalo sísmico na região.

Como a notícia não veio, ela resolveu interfonar para o porteiro que, muito nervoso, avisou que ela deveria deixar o prédio imediatamente, pois havia a ameaça de o edifício desmoronar. Apesar da correria, com muita gente descendo pelas escadas, porque o elevador não comportava tanta gente, ninguém se feriu.