Santos-SP recebe amanhã número recorde de cruzeiros O Porto de Santos (SP) prepara-se para receber amanhã um número recorde de transatlânticos e turistas. Serão nove navios e cerca de 30 mil visitantes transitando pelo Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini, administrado pela empresa Concais, durante todo o dia. Para evitar dificuldades, o terminal trabalhará com todos os 230 contratados e os efetivos das Polícias Federal e Civil, Alfândega, Guarda Portuária e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Mesmo assim, a empresa admite que esse é um dia atípico e que alguns obstáculos são inevitáveis. "Nossa capacidade diária é de 34 mil passageiros, mas é uma capacidade dinâmica distribuída por todo o dia e não estática. Esse número, 30 mil passageiros, é um recorde nacional; no Rio, tiveram 35 mil passageiros no carnaval, mas em trânsito, não embarcando e desembarcando", afirma a assessora do terminal Sueli Martinez. O auditor fiscal da Receita Federal Elias Carneiro Júnior disse que a Alfândega triplicou o efetivo para amanhã e trabalhará com 15 funcionários, porém, ele reforça a idéia que será um dia totalmente atípico. "O normal é ocorrerem problemas. Isso é uma coisa normal. Nós não vamos conseguir atender o passageiro como tem de ser atendido numa operação de rotina." Carneiro afirmou que a Receita estará atenta e trabalhando com sete carros e 16 scaners para tornar ágil a liberação das bagagens. O esquema especial de trânsito ficará a cargo da CET e da Guarda Portuária. Será adotada uma faixa de cerca de três quilômetros na avenida portuária para o tráfego exclusivo de ônibus e automóveis que seguirão ao terminal, com opções de desvios que serão alteradas conforme o aumento da movimentação. "Para que o trânsito flua com velocidade compatível ao trabalho que o pessoal da Concais faz. Não adianta ter rapidez aqui e nós não termos no trânsito", afirma o superintendente da Guarda Portuária, Cid Pereira Santos.