Santos terá rede de banda larga sem fio A provedora de acesso BigNet anunciou a disponibilidade de uma rede de banda larga sem fio que cobrirá as cidades da baixada santista. A empresa, que já dispõe de pontos de acesso utilizando a tecnologia Wi-Fi, decidiu adotar a tecnologia sem fio Canopy, tecnologia sem fio desenvolvida pela Motorola e que usa sinais entre 900 MHZ e 5,7 Ghz, com cobertura de até 20 quilômetros e volocidade próxima a 14 Mbps. A nova rede cobre o centro de Santos, a orla e terminais portuários. A empresa também queria que a mesma solução pudesse ser instalada nas cidades vizinhas de São Vicente, de Cubatão, de Praia Grande e do Guarujá. As antenas do sistema Canopy estão distribuídos em diversos morros que cercam a cidade. Nos morros, a BigNet montou repetidoras para criar outros links interligando todos os morros em Santos, em São Vicente, em Cubatão, na Praia Grande e no Guarujá. Os investimentos feitos pela empresa na montagem da rede totalizarão R$ 250 mil, e até o fim do ano, a BigNet vai investir mais R$ 100 mil na ampliação da rede com a compra de mais 50 sistemas Canopy.