São 171 bilhões de e-mails todo dia: 71% é spam A empresa de pesquisas Radicati Group divulgou um novo estudo sobre a internet, que indica que existem 1,1 bilhões de usuários de e-mail em todo o mundo, que têm cerca de 1,4 bilhões de contas ativas de correio eletrônico. Esse volume leva a um tráfego diário de cerca de 171 bilhões de mensagens diárias, 71% dos quais são spam (correntes, mensagens comerciais indesejadas). Ainda segundo o estudo, cerca de 67% do tráfego de correio eletrônico corre por serviços de webmail, aqueles visualizados pela internet. O trabalho do Radicati Group também faz estimativas de crescimento de correio eletrônico e móvel (os acessados por redes sem fio e celulares): os serviços de e-mail movimentarão US$ 7,8 bilhões em 2010, contra US$ 800 milhões em 2006. Já as contas de e-mail móvel deve crescer de 14 milhões em 2006 para 228 milhões de contas em 2010.