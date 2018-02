São Caetano do Sul cadastra imóveis atingidos pela chuva A Prefeitura de São Caetano do Sul, no Grande ABC paulista, encerrou o cadastramento das residências atingidas pela chuva entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. No total, 410 casas foram invadidas pela água. Inicialmente, foi divulgado que 897 residências foram atingidas na cidade, mas uma varredura feita pela Defesa Civil no decorrer do dia corrigiu esse número. As famílias prejudicadas estão recebendo colchões, kits de limpeza, cestas básicas e água potável.