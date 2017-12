O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) calcula que é possível suportar até 15 dias sem chuva. Como em outras cidades, o órgão atribui o problema à estiagem somada ao aumento de 20% no consumo. A captação, no entanto, não aumentou na mesma proporção e por isso as bombas ficaram ligadas 24 horas por dia; antes ficavam apenas 18 horas.