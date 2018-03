São Clemente abre desfile do Rio com o tema 'Família Real'

O bicentenário da chegada da Família Real ao Brasil renderá assunto neste carnaval do Rio de Janeiro. A São Clemente abrirá os desfiles levando para a Avenida Marquês de Sapucaí o mesmo tema das colegas Mocidade Independente e Imperatriz Leopoldinense, que se apresentam nesta segunda-feira, 4, e pretende celebrar de uma maneira mais popular, sob encomenda do prefeito da capital fluminense, Cesar Maia (DEM), os 200 anos da vinda da Corte portuguesa ao País. Campeã do Grupo de Acesso do carnaval carioca em 2007, com a apresentação do samba-enredo "Barrados no Baile", tema que abordou a crítica a qualquer tipo de preconceito, a escola de samba está de volta ao Grupo Especial este ano. O samba-enredo será "O Clemente João VI no Rio: A Redescoberta do Brasil...". Veja também: Mangueira faz o frevo virar samba na Marquês de Sapucaí Portela promete desfile 'divisor de águas' no Rio Salgueiro quer valorizar o carioca na Sapucaí Saiba tudo sobre as escolas do Rio e ouça os sambas-enredo Saiba tudo sobre as escolas de SP e ouça os sambas-enredo Saiba como foram os desfiles em SP no segundo dia Saiba como foram os desfiles em SP no primeiro dia Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em São Paulo? Veja as melhores imagens do Carnaval 2008 pelo Brasil A escola foi fundada em 25 de outubro de 1961, em Botafogo, por iniciativa do carioca Ivo da Rocha Gomes, que morava na Rua São Clemente, e participou do primeiro desfile como agremiação em 1962. Do samba produzido pelos colegas que se reuniam para as tradicionais "peladas" de futebol, nasceu a São Clemente, inicialmente, nas cores azul e branco. A agremiação levou os desfiles tão a sério, que, seis anos após a fundação, fazia parte do primeiro grupo do carnaval carioca. Para a festa deste ano, a São Clemente levará à avenida o samba-enredo composto por Helinho 107, Ricardo Góes, Naldo, Cláudio Filé, Armandinho do Cavaco e Marcelo Santa Clara. Como carnavalescos, estão Fabio Santos, Mauro Quintaes e Milton Cunha. O puxador é Leonardo Bessa. O mestre de bateria é Gilberto Almeida. A apresentação da escola está prevista para às 21 horas de domingo, o primeiro desfile do Grupo Especial carioca. A escola apresentará na Marquês de Sapucaí uma apresentação com 4.200 integrantes. A rainha é, por tradição, Bruna Almeida. Também estarão presentes no desfile os ex-BBBs Alan e Sol. O destaque mais famoso será o travesti Rogéria. A São Clemente conquistou o primeiro lugar do Grupo de Acesso do Rio em 2003 e foi vice-campeã em 2001, 1998, 1994 e 1986. Confira o samba-enredo da São Clemente: O Clemente João VI no Rio: A Redescoberta do Brasil... No céu brilhou O azul cintilante refletindo a nobreza Lisboa se enfeitou Celebrando a união das realezas O povo festejou Para orgulho da Coroa Portuguesa O reino então se mudou Meu Rio se transformou Num grande centro de "real" beleza Um verdadeiro paraíso tropical Entrada régia com florais e esculturas O ritual do beija-mão é sem igual O amor impera em sublime poesia E no palácio a alegria é geral Com os portos abertos Surgem amigas nações Sob o olhar fuzileiro Adeus Colônia, pois o Rio é capital Viagens pitorescas... colorindo a cidade ?Pinta? a arte francesa O aclamado rei de Portugal Vê chegar a hora da partida O povo se rende na mais pura emoção É eterno o carinho ao "clemente João" Grande monarca luso-brasileiro Receba a homenagem do meu Rio de Janeiro Cerimônia na corte... "fechou geral" Maria a Louca "arrasô" no visual A São Clemente com requinte e fidalguia Prepara a festa pra Família Real