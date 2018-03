São Clemente tenta mas não empolga no Rio A São Clemente, primeira escola de samba a desfilar na primeira noite de desfiles do carnaval do Rio, tentou, mas não empolgou as arquibancadas da Avenida Marquês Sapucaí na volta ao Grupo Especial. Com um enredo sobre os 200 anos da chegada da Família Real portuguesa ao Brasil, a escola de Botafogo abusou do dourado e de carros alegóricos gigantes, que fizeram a diretoria suar frio quando dois quase não conseguiram entrar na avenida. No meio do desfile, o carnavalesco Milton Cunha admitia que o samba não tinha conquistado o público. "É uma pena, a São Clemente está muito bonita. Mas, o samba não empolgou", afirmou. Já o presidente da escola, Renato Almeida, não desanimava. "Vamos fazer um desfile de alto nível. A São Clemente vive o melhor momento de sua história em 46 anos." A agremiação recebeu R$ 2 milhões da prefeitura para retratar a chegada de d. João VI à Colônia. Uma das apostas da escola foi a tradicional irreverência da comissão de frente, que trouxe a atriz Rogéria como Maria, a Louca." Esse é um personagem maravilhoso. Estou me sentindo numa ópera, a própria Maria Callas (considerada, por muito críticos, a maior cantora lírica do mundo)", afirmou. Rogéria teve apenas 15 dias para treinar a participação no posto de Maria. Segundo a atriz, os esforços deram resultado. Além dela, mais 15 bailarinos vestidos de pajens formavam a comissão de frente. Para retratar o enredo "O Clemente João VI no Rio: A redescoberta do Brasil", a escola de Botafogo recebeu R$ 2 milhões da administração municipal. No início do desfile, um princípio de incêndio no carro alegórico que representava o paraíso tropical assustou os componentes. Segundo bombeiros, um vazamento de óleo atingiu o motor do carro, o que causou muita fumaça. Como eles chegaram rápido, a situação foi controlada e o carro pode desfilar sem dificuldades pela Sapucaí.