São Joaquim (SC) tem neve e sensação térmica de -7ºC Pouco mais de três semanas após a maior onda de frio registrada na Região Sul, com a ocorrência de neve em 107 municípios, o fenômeno reapareceu na manhã desta quarta-feira, 14, na cidade de São Joaquim (SC), uma das mais frias do Brasil. A neve caiu por cerca de 20 minutos com os primeiros flocos sendo vistos às 6 h.