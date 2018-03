São José dos Campos e Jacareí reduzem passagens Duas cidades do Vale do Paraíba (SP) anunciaram nesta quinta-feira uma nova redução no preço das passagens de ônibus. Em São José dos Campos, onde a passagem havia baixado no dia 15 de 3,30 para 3,20 reais, a prefeitura anunciou uma nova tarifa, de 3 reais. Em Jacareí, que nesta quarta-feira, 19, tinha reduzido em 5 centavos a passagem, anunciou uma nova diminuição, passando de 3,15 para 3 reais.