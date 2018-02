São Paulo bate recorde de frio do ano A cidade de São Paulo registrou a temperatura mais fria do ano durante a madrugada deste sábado. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros chegaram a 12,7ºC no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. Antes disso, a menor temperatura tinha sido registrada no último dia 8 de maio, com 13,7ºC.