São Paulo deve ter tarde de tempo firme e sem chuvas

O dia em São Paulo começou com neblina na manhã desta quinta-feira, 10, mas o sol aparece entre nuvens já durante a parte da manhã e o tempo vai continuar firme, sem previsão de chuva, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Uma frente fria que chegou muito fraca ao litoral paulista trouxe algumas nuvens para a Região Metropolitana, mas a temperatura sobe nas próximas horas. A temperatura deve chegar aos 23ºC no período da tarde. A noite terá céu nublado e a máxima não deve passar dos 16ºC. De acordo com o CGE, a umidade relativa do ar deve melhorar um pouco em relação aos últimos dois dias, quando a marca atingiu os 28%, chegando à marca dos 30% hoje. Em relação aos últimos dias, a madrugada de hoje registrou a temperatura mais amena em São Paulo. A mínima, segundo o CGE, foi de 10,8ºC em Parelheiros, na zona sul da capital.