São Paulo e Osasco combatem dengue

O trabalho dos agentes ocorrerá nos bairros do Jaguaré, Presidente Altino e Parque Continental e incluirá nebulização (fumacê) e eliminação de possíveis criadouros de mosquitos dentro de recipientes comuns em imóveis, tais como pratinhos de vasos de plantas, pneus velhos, ou qualquer outro recipiente com água parada.

As equipes também vão distribuir toucas para caixa d''água, uma tela fina que não permite a passagem dos mosquitos. A ideia é que essa tela funcione como uma tampa provisória, até que o dono do imóvel providencie a definitiva.

Na sexta-feira, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que há um foco de dengue na região do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. De acordo com ele, porém, trata-se de um caso "extraordinário", não verificado em outras regiões da cidade.

Em apenas uma semana, o número de casos de dengue registrados em São Paulo no acumulado do ano cresceu 55%, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. Desde 1º de janeiro, foram notificados 1.166 casos da doença. No balanço anterior, divulgado há uma semana, eram 751.

Haddad também pediu que a população contribua para diminuir a incidência da dengue. Como medida preventiva, a população não deve permitir o acúmulo de água em locais a céu aberto, como costuma ocorrer em vasos de plantas, caixas d''água, embalagens e lixo expostos e piscinas sem tratamento adequado com cloro.