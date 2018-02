São Paulo envia helicóptero para ajudar resgates no Espírito Santo

O governo de São Paulo enviou na tarde desta quinta-feira, 26, um helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, para o Espírito Santo para ajudar no socorro às vítimas das chuvas ocorridas nos últimos dias no Estado.

Além da aeronave o governo paulista cedeu uma equipe com sete policiais (pilotos, tripulantes e mecânico) e um caminhão de abastecimento. A princípio, a equipe permanecerá no local por cerca de sete dias, auxiliando na remoção de pessoas em locais de difícil acesso e no transporte de água e comida.

O governador Geraldo Alckmin fez menção ao envio de reforço para o Espírito Santo por meio de mensagem no Twitter. "Nosso apoio e solidariedade à população do Espírito Santo. Estamos enviando helicóptero e equipes de salvamento", afirmou.