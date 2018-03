São Paulo fecha corredores a táxis em horário de pico

As medidas foram anunciadas pelo secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, e por Mauricio Antônio Ribeiro Lopes, promotor de Habitação e Urbanismo da Capital, no início da tarde de sexta, 14. Elas são resultado de solicitação do Ministério Público Estadual à Secretaria quanto à elaboração de um estudo sobre o impacto do tráfego de táxis na capital.

Segundo a Prefeitura, as autuações começarão em 14 de abril, tempo necessário para a implementação das sinalizações referentes às modificações.