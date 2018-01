São Paulo ganha 1º fórum digital do Brasil

O Fórum Nossa Senhora do Ó - o primeiro do Brasil totalmente digitalizado - será inaugurado nesta terça-feira e começa a atender o público no dia 2 de julho. O prédio não terá prateleiras nem arquivos. Todas as ações serão transmitidas em tempo real pela internet. Com a informatização, o Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo prevê uma redução de até 90% no tempo que levará um processo até ser concluído. Com a inauguração do Nossa Senhora do Ó, que fica na zona norte de São Paulo, a tendência é de que o fórum virtual seja disseminado para todo o Estado. O próximo da fila será o Fórum João Mendes, na região central. "Com o fórum virtual, não haverá trâmite de papéis. O papel será transformado em dado digital. Isso vai ajudar em até 90% a agilidade de um processo e dar rapidez nas análises de habeas-corpus e petições", disse o juiz corregedor e assessor da presidência do TJ, Eduardo Francisco Marcondes. De acordo com o TJ, em São Paulo tramitam 49% dos processos do País. O Estado tem 22% da população brasileira, que cresce 1,1% ao ano, enquanto o número de ações sobe 12,5%. Atualmente, correm em São Paulo 17 milhões de processos em primeira instância e 700 mil em segunda. O projeto do primeiro fórum digital prevê inicialmente a informatização de três varas cíveis - ações de cobranças, execuções, contratos, aluguéis e despejo - e uma de família - inventários, partilhas, separações, divórcios e pensões alimentícias. As informações são do Jornal da Tarde.