São Paulo ganha sua 32ª subprefeitura, no Sapopemba

CAIO DO VALLE, Agência Estado

Assim como as demais 31, a nova subprefeitura terá dotação orçamentária própria e autonomia para "a realização de despesas operacionais, administrativas e de investimento", além de "participação na elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura".

O novo território foi criado a partir do desmembramento da Subprefeitura de Vila Prudente. Sua área corresponde ao antigo distrito de Sapopemba - um dos três que até então compunham aquela subprefeitura, sendo os outros dois Vila Prudente e São Lucas - e tem 13,5 quilômetros quadrados, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras.

No total, mostra o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), viviam no território da nova subprefeitura 284.524 pessoas em 2010.

Haddad ainda não nomeou um subprefeito para Sapopemba, indicação que deve ocorrer nos próximos dias. Mas, tal como os outros, ele ou ela terá a função de fiscalizar, naquela região administrativa, o cumprimento das leis, portarias e regulamentos, além propor a realização de concursos públicos, entre outras atribuições.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde a criação das 31 subprefeituras, em agosto de 2002, na gestão da então prefeita Marta Suplicy (PT), a cidade não ganhava uma nova administração regional.

No mesmo decreto, foram criadas quatro secretarias municipais. São elas a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria Municipal de Relações Governamentais, a Secretaria Municipal de Licenciamento e a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Foi igualmente criada a Controladoria Geral do Município.

O prefeito Haddad também reorganizou a Coordenadoria de Inclusão Digital, e as secretarias municipais de Serviços, Desenvolvimento Urbano, Habitação, Relações Internacionais e Federativas, Direitos HUmanos e Cidadania.