São Paulo pode ter nova operadora celular, a Unicel A região metropolitana de São Paulo pode ter uma quarta operadora de telefonia celular. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) oficializou nesta terça-feira, dia 10, a empresa Unicel do Brasil como vencedora de um leilão realizado em fevereiro, em que foi leiloada a licença para operar na capital paulista. A região já é atendida pelas operadoras Vivo, Claro e TIM. A entrada de um quarto competidor no mercado promete aquecer a disputa por clientes. Segundo o balanço mais recente da Anatel, de fevereiro deste ano, o Estado de São Paulo tem 24,5 milhões de celulares, praticamente um quarto do total de aparelhos em funcionamento no País, que somam mais de 101 milhões. Os números mostram também que há espaço para crescimento da telefonia móvel na região. Em São Paulo, o número de celulares por habitante ainda é baixo: pouco mais da metade da população tem celular. Esse desempenho coloca o Estado na sétima posição da chamada ´teledensidade´, com 59,25 celulares por grupo de cem habitantes. A diferença é grande em relação ao Distrito Federal, que é o primeiro colocado, com mais de um telefone celular por habitante. No dia do leilão, o representante da Unicel, Edward Jordan, disse que a empresa pretendia entrar no mercado oferecendo preços 40% mais baratos que a concorrência. A Unicel, segundo Jordan, tem apoio de investidores americanos (pessoas físicas e fundos de investimentos) e pretende aplicar US$ 150 milhões na fase de implantação e de início da operação. Esta licença, no entanto, é fruto de uma disputa judicial. A Anatel iniciou a venda da autorização em fevereiro de 2006, quando somente a Unicel apareceu como concorrente. Divergências Na época, a empresa não depositou a quantia necessária exigida como garantia no processo e, com isso, a Anatel decidiu cancelar a licitação. A Unicel recorreu então à Justiça e obteve uma liminar - que ainda está em vigor - obrigando a agência a retomar a licitação e aceitar que ela depositasse a quantia restante relativa às garantias. O relator do processo, conselheiro Pedro Jaime Ziller, disse que a decisão da Anatel de homologar a Unicel como vencedora foi tomada com base na liminar atual e que, se a Justiça tomar uma decisão de mérito diferente disso, o governo terá de acatar. Se o entendimento do Judiciário for, por exemplo, de que a licitação não poderia ser retomada, a Unicel corre o risco de não poder operar. Ziller lembra, no entanto, que a Anatel já havia tentado vender essa licença várias vezes, sem que houvesse interessados. Ele avalia que a entrada de uma quarta operadora no mercado de São Paulo seria benéfica para o consumidor.