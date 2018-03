São Paulo pode ter pancadas de chuva na tarde desta segunda

Boletim meteorológico divulgado nesta segunda-feira, 25, pela Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que no decorrer da tarde as chuvas retornam na forma de pancadas. As chuvas mais significativas estão previstas para a Grande São Paulo e para as proximidades da divisa com os Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, devido à propagação de áreas de instabilidade. Nestas regiões, podem ocorrer pontos isolados de maior intensidade com raios, rajadas de vento e potencial para alagamentos, inundações, queda de árvores e destelhamentos, principalmente no norte e oeste do Estado.