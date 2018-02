São Paulo registra 153 quilômetros de lentidão

O trecho mais movimentado era o sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, que registrava 9,3 quilômetros de congestionamento entre a Rodovia Castelo Branco e o Viaduto Cidade Jardim. A Avenida Salim Farah Maluf, no sentido Marginal, também apresentou lentidão, da Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello até a Ponte do Tatuapé, em um total de 4,6 quilômetros.

A chuva também causou danos ao sistema de semáforos da capital paulista e 44 sinais deixaram de funcionar. A Linha-3 Vermelha do Metrô funcionava em velocidade reduzida.

Na chegada a São Paulo, a Rodovia dos Bandeirantes tinha três pontos de lentidão, do quilômetro 61 ao 58, do 32 ao 27 e do 17 ao 13. Devido ao excesso de veículos, motoristas que seguiam em direção à capital pela Rodovia Ayrton Senna enfrentavam congestionamento entre os quilômetros 25 e 11.