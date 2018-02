São Paulo registra lentidão acima da média A Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) registrava 114 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas da cidade de São Paulo às 9h50 da manhã desta terça-feira, 03. A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, apresentava congestionamentos na pista expressa e na pista local desde a Ponte da Freguesia do Ó. Na Marginal do Pinheiros, o tráfego seguia lento da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Universitários, no sentido Interlagos.