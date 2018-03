São Paulo registra maior congestionamento do ano A cidade de São Paulo registrou na manhã de hoje o maior congestionamento do ano. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h54, 17,2% do total dos 820 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela empresa estavam com tráfego parado. A maioria dos 141 quilômetros de congestionamento estava localizada na zona sul da capital. Os dois sentidos da Marginal Pinheiros apresentavam pontos de trânsito complicado. O maior deles estava na pista expressa sentido Interlagos. Os motoristas trafegavam em baixa velocidade entre o trecho das pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, onde estavam quase 10 quilômetros de lentidão. No outro sentido, a morosidade era de quase seis quilômetros, na pista local entre as pontes Castello Branco e Américo Brasiliense. A avenida dos Bandeirantes também apresentava tráfego intenso no sentido Marginal, entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.