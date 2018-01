São Paulo sedia final brasileira de campeonato de games Neste final de semana, dias 23 e 24, De 23 a 24 de setembro, ocorre no Porão das Artes da Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, São Paulo, a final nacional do World Cyber Games 2006, maior olimpíada de jogos eletrônicos do mundo patrocinada pela Samsung. O evento reunirá 160 competidores classificados nas disputas locais de todo o Brasil e nas eliminatórias regionais, que aconteceram de junho a setembro deste ano no Amazonas, em Pernambuco, no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. "O parque é um bom lugar para a final, pois é de fácil acesso e pode atrair todos os gêneros de espectadores, desde crianças, jovens e adultos em geral, assim como os aficionados por jogos eletrônicos?, comenta Rodrigo Moretz, gerente de Marketing de Relacionamento da Samsung. Em continuidade à ação social realizada nas etapas regionais seletivas do campeonato, a organização do WCG oferecerá entrada gratuita ao evento, mas recolherá doações de alimentos não perecíveis que serão destinados a entidades assistenciais. Disputas Em um área reservada de 1000 metros quadrados, os jogadores disputarão as chaves de games para PCs de várias modalidades, incluindo jogos de corrida, futebol e estratégia em tempo real, dentre eles: Half-Life: Counter Strike 1.6, Warhammer 40.000: Dawn of War, StarCraft: Brood War, WarCraft III: The Frozen Throne, FIFA Soccer 2006 e Need for Speed: Most Wanted. Os visitantes e torcedores poderão acompanhar a competição simultaneamente por meio de telões instalados no local. Os 15 jogadores classificados na final nacional ganharão passagem e hospedagem para o torneio internacional que ocorrerá de 18 a 22 de outubro, em Monza, na Itália, e concorrerão a um total de US$ 432 mil em prêmios. Paralelamente à competição, o público poderá conferir, na área de exposições, atrações de empresas parceiras do WCG como ATI, Arena Turbo, Diverbrás, Intel, Microsoft, Sparco e Sprite. A competição conta também com o apoio da Editora Europa e Linksys. Serviço World Cyber Games 2006 23 e 24 de setembro Horário: Das 9h às 22h Entrada gratuita e aberto ao público de todas as idades Endereço: Porão das Artes da Fundação Bienal - Parque do Ibirapuera Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 3 São Paulo - SP