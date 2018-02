São Paulo tem 82 semáforos quebrados As chuvas que atingiram nessa segunda-feira, 04, a capital paulista, provocaram panes nos semáforos da cidade. Dos 173 semáforos com defeito ontem, São Paulo amanheceu com pelo menos 90 aparelhos desligados ou intermitentes, nesta terça-feira, em locais como a Avenida Itaquera e o Largo Santa Cecília. Por volta das 10h15, 82 apresentavam defeito.