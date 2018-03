São Paulo tem duas manifestações nesta manhã Duas manifestações interditam vias da cidade de São Paulo na manhã desta sexta-feira, 21. Desde as 7h15, um grupo de cerca de 100 pessoas bloqueou parcialmente a estrada do M''Boi Mirim, no sentido centro, na zona sul da capital. A via, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foi liberada às 10h. Os manifestantes estão concentrados no Terminal Jardim Ângela e devem seguir até a subprefeitura de M''Boi Mirim. De acordo com a Polícia Militar o protesto - que pede melhores condições de moradia e infraestrutura, além da duplicação da via - é pacífico.