São Paulo tem média de trânsito inferior nesta 5ª

Nas estradas que ligam o interior de São Paulo à capital há lentidão nesta manhã. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) do Estado, apenas a Raposo Tavares não apresentava pontos de congestionamento no início desta quinta. Na Regis Bittencourt (BR-116), um acidente entre uma carreta e dois carros no início da manhã interditou totalmente as pistas no sentido São Paulo. Às 08h45, a concessionária que administra a rodovia registrava mais de 6 km de trânsito parado na altura de Itapecerica da Serra. Já o motorista que segue pelas estradas do sistema Anchieta-Imigrantes não encontra dificuldades.

Aeroportos

Os aeroportos de São Paulo operam sem atrasos nesta manhã. Guarulhos tem oito voos cancelados e Viracopos, em Campinas, apenas um. Os termômetros do aeroporto de Congonhas indicaram mínima de 12ºC nesta quinta, que amanheceu com muitos pontos de neblina pela capital. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) é de que, ao longo do dia, a temperatura suba gradualmente, atingindo os 23ºC.