São Paulo terá calor e chuva à tarde A grande massa de ar quente e úmido que está sobre São Paulo deixa o dia abafado e com previsão de chuvas à tarde, segundo previsão da Climatempo. Apenas no sul paulista a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas outras áreas de São Paulo, inclusive na capital, o sol aparece e ocorrem fortes pancadas de chuva à tarde e à noite. Há risco de chuva forte em todo o Estado. Sol forte, calor e pancadas de chuva típicas de verão nas demais áreas do Sudeste, com exceção do norte do Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo, dos Vales do Rio Doce e do Jequitinhonha e do noroeste de Minas Gerais.