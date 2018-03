São Paulo terá poucas nuvens amanhã A capital paulista terá um clima mais ensolarado a partir da tarde de hoje, quando a nebulosidade deve deixar a cidade. O tempo aberto deve perdurar durante toda a terça-feira, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Existe previsão de chuvas apenas no extremo norte do Estado, para onde as nuvens se deslocarão. No momento, uma massa de ar frio e seco proveniente da Argentina e do Uruguai deixa o tempo encoberto e chuvoso em toda a Região Sul do País e em grande parte do Estado de São Paulo. Para amanhã, a previsão é de temperatura máxima de 26ºC e mínima de 7ºC em São Paulo. Já o Rio de Janeiro e Minas Gerais devem continuar com chuva durante todo o dia de amanhã. No Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 28º C e a mínima de 17ºC. Em Minas, a temperatura ficará entre 12ºC e 31ºC.