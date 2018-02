São Paulo terá sol forte e calor nesta terça

Nos próximos dias, o sol aparece entre nuvens durante as manhãs, porém áreas de instabilidade deixam o tempo instável. As pancadas de chuva acontecem de forma mais generalizada, principalmente entre a tarde e a noite, e podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Há potencial para a formação de alagamentos. As temperaturas oscilam entre a mínima de 18ºC e a máxima de 30ºC.