São Paulo vai ganhar mais três corredores para ônibus

O trânsito de São Paulo passará por novos testes a partir de terça-feira, 12. Modelo adotado em janeiro pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na Avenida Celso Garcia e na Rua Clélia com o objetivo de formar linhas expressas exclusivas para ônibus, o 'corredor virtual' será formado também na Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte, e em trechos das Avenidas Teotônio Vilela e Robert Kennedy, na sul, até o fim deste mês. Na Rua Clélia, a medida será efetivada com a colocação de tachões amarelos, permitindo que os coletivos trafeguem no lado esquerdo, acompanhando o corredor da Francisco Matarazzo, informou na sexta-feira a Secretaria de Transportes. As faixas vão funcionar nos horários de pico, entre 6 e 8 horas e 17 e 20 horas. De baixo custo, o 'corredor virtual' é formado com o uso de cones em faixas usadas também por carros. Esse tipo de linha expressa foi criada pela gestão Gilberto Kassab (DEM) após três dos cinco novos corredores projetados para este ano serem descartados. Das faixas exclusivas e definitivas planejadas para as Avenidas Faria Lima, Brás Leme, Sumaré, Celso Garcia e Berrini, só as duas últimas vão sair do papel, ao custo de R$ 130 milhões - as licitações devem ser abertas em março. Com os projetos suspensos, porém, a Prefeitura economizará, em ano eleitoral, R$ 157 milhões. "Nos testes que fizemos na Celso Garcia, os ônibus que levavam 44 minutos para fazer um percurso de 19 quilômetros até o terminal Parque D. Pedro II reduziram a viagem em até 20 minutos", defende o secretário municipal dos Transportes, Alexandre de Moraes. "Agora, já amanhã, vamos começar os testes na Avenida Cruzeiro do Sul. O corredor com cones na Rua Clélia também será mantido. Os coletivos reduziram as viagens em mais de 20 minutos nessa via." A linha expressa na Cruzeiro do Sul vai facilitar o trânsito de coletivos em direção aos terminais Barra Funda e Parque D. Pedro II. Os corredores previstos para a zona sul, em trechos da Teotônio Vilela e da Robert Kennedy, terão a mesma função: reduzir o tempo de viagem dos ônibus que passam por essas vias rumo aos terminais Bandeira, Capelinha, Santo Amaro, Guarapiranga, João Dias e Jardim Ângela. Nas vias com os novos corredores haverá uma reprogramação no tempo dos semáforos para evitar lentidão nas faixas de carros.