São Pedro-SP faz racionamento de água há 15 dias Com 31 mi habitantes, São Pedro (SP) faz há 15 dias racionamento de água por causa do baixo nível do rio e do reservatório local. Das 13 às 17 horas, os moradores da estância turística, na região de Piracicaba, ficam com o fornecimento interrompido. A questão agrava-se nos finais de semana, quando a população local cresce para 70 mil pessoas, por causa do turismo e das chácaras. O Rio Pinheiro, que abastece 60% da cidade, está com 40% do volume.