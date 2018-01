SAP ativa em junho centro de software em São Leopoldo A SAP anunciou hoje a instalação de seu nono centro global de serviços, que funcionará em São Leopoldo, a 33 quilômetros de Porto Alegre (RS). O centro irá produzir programas de computador sob encomenda para clientes da companhia no exterior. Criada em Mannheim, na Alemanha, na década de 1970, a SAP já contratou 25 funcionários para a unidade, que entrará em atividade no dia 5 de junho, informou o presidente da empresa no Brasil, José Ruy Antunes. A previsão é contar com 300 empregados diretos dentro de dois anos. A SAP não divulgou o investimento no projeto. Além de São Leopoldo, a empresa conta com centros semelhantes na Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Hungria, Bulgária, Israel, China e Índia. Segundo Antunes, o Brasil não está entre os locais mais favoráveis em custos de produção de software. Esta posição pertence à China e Índia, disse ele. Ao explicar a escolha da empresa pelo País, junto com a necessidade de diversificação regional da SAP e da oferta de mão-de-obra capacitada ele citou que há "uma baixa densidade demográfica" de concorrentes na região. Antunes também disse que o Brasil está entre nove países estratégicos selecionados pela companhia para expandir seus negócios. Até o final do ano, a SAP espera instalar o que denominou como uma "fábrica" para produção de software no Brasil, provavelmente no Rio Grande do Sul. Esta unidade será voltada ao atendimento de pequenas e médias empresas nacionais com faturamento anual de até R$ 40 milhões, estimadas entre 150 a 200 mil. A fábrica irá ofertar dois programas de gestão desenvolvidos pela SAP, que serão adaptados ao mercado local em parcerias com empresas brasileiras de software. A meta da companhia é multiplicar em cinco vezes o número de clientes no Brasil, atualmente em torno de 800, "em curto espaço de tempo", disse Antunes. A Caixa RS, agência de fomento do Estado, irá financiar clientes interessados na aquisição dos produtos e os revendedores locais que atuarem em parceria com a SAP no desenvolvimento. A SAP não venderá diretamente ao consumidor final, mas sim por meio de revendedores. O diretor de pequenas e médias empresas da SAP, Luís Banhara, disse que seria economicamente inviável atender sozinha um universo tão numeroso. O centro global de serviços de São Leopoldo funcionará dentro da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).