SAP Brasil anuncia ERP para pequena e média empresa A empresa de sistemas de gestão empresarial (ERP) SAP lançou nesta semana sua mais recente versão do SAP Business One, software que permite a pequenas e médias empresas gerenciarem suas operações, tais como vendas, finanças, compras, inventários e manufatura. Pacote de gestão adequado às demandas e necessidades de empresas de pequeno e médio porte, o SAP Business One já é utilizado por mais de 11 mil empresas em todo o mundo. Lançado em Novembro de 2005 no Brasil, o produto é comercializado no País por uma rede de mais de 50 parceiros, que já implementaram a solução em mais de 70 pequenas empresas, sendo que 3 delas com a última versão já implementada e 33 em processo de implementação. ?Desde o seu lançamento oficial assistimos ao crescimento exponencial de nossa carteira de clientes no mercado PME, fato que corrobora nossa percepção de que as soluções SAP podem ajudar os pequenos e médios empresários a gerenciar suas empresas com mais eficiência?, afirma Hélio Azevedo, diretor da SAP para o mercado de pequenas empresas. Gerson Neix Junior, Diretor de TI da Gota Dourada Cosméticos, uma das primeiras empresas a utilizar a nova versão do SAP Business One, ressalta os principais benefícios alcançados com a implementação da solução. ?Ao decidir buscar no mercado uma solução de gestão empresarial , buscávamos agilidade, solidez e principalmente facilidade de uso. A nova versão do pacote se mostrou muito mais eficaz do que esperávamos?, afirmou. A nova versão apresenta aprimoramentos baseados em funcionalidades existentes em versões do produto espalhadas pelo mundo, além de comentários recebidos diretamente dos mais de 11 mmil clientes de pequeno porte da SAP, entre eles a utilização de ferramentas analíticas e de relatório baseadas no software Excel, da Microsoft. Outro avanço é a ferramenta XL Reporter, que apresenta mais flexibilidade na hora de buscar dados para a geração de relatórios a partir das mais variadas fontes de dados, como inventário, contabilidade, contas a receber, contas a pagar, vendas e compras. Com a ferramenta totalmente integrada de análise financeira e relatórios, usuários podem gerar com facilidade estudos atualizados até o último minuto e acessar painéis que mostram fotografias de indicadores-chave de desempenho, tais como lançamentos de vendas, receita do ano até a data, contas a receber, pedidos em aberto e outros dados do sistema.