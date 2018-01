SAP tem lucro trimestral abaixo do esperado e vê melhora em 2010 A alemã SAP divulgou nesta quarta-feira queda acima da esperada em seu lucro operacional do primeiro trimestre, da ordem de oito por cento, devido à queda na receita com software. A empresa alertou os investidores de que não deveriam esperar uma retomada do crescimento antes do ano que vem.