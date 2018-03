Sarampo e meningite podem aumentar com vinda de turistas Com incidência estável na maior parte do Brasil, o sarampo e a meningite podem ter o número de casos aumentados no País com a chegada dos cerca de 600 mil turistas que são esperados para a Copa do Mundo. Essas são as duas doenças que têm os maiores riscos de alta durante o evento, segundo o presidente da Associação Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri. "Não temos tanto sarampo no Brasil, mas a Europa ainda vive surtos. O risco é maior para crianças menores de um ano, que, nessa faixa etária, ainda não foram vacinadas, e em regiões com baixa cobertura da vacina", disse Kfouri nesta terça-feira, 27, em almoço com jornalistas.