Sarcásticos, piratas irão recorrer da sentença Da mesma forma que fizeram durante todo o julgamento, os membros do PirateBay reagiram com ironia à sentença de um ano de prisão e à multa de US$ 3,6 milhões, contra a qual prometem recorrer. No tribunal, eles afirmaram que os piratas do site eram membros com logins como "King Kong". "É do King Kong que vocês deveriam ir atrás. Ele pode estar muito bem numa selva no Camboja", atacou Peter Sunde, um dos réus. Na última sexta, logo depois de o veredicto ser divulgado, o PirateBay transmitiu um vídeo em que o mesmo Sunde era entrevistado e mantinha o mesmo sarcasmo. Ele disse estar surpreso por ter sabido do veredicto antes, por um jornalista. Com uma folha de sulfite nas mãos na qual lia-se "devo-lhe 31 milhões de coroas suecas", ele afirmou que não poderia pagar e que, nem se pudesse, não pagaria. "Essa folha é o mais próximo que eles chegarão do dinheiro. Se tivesse o quantia, preferiria queimar tudo e não dar à indústria nem as cinzas dele." Um dos advogados dos rapazes, Per Samuelson, disse que ainda cabem recursos para a decisão. "Isto (a decisão) é ultrajante. É claro que apelaremos. Esta é a primeira e não a última palavra. A última será nossa." A seu modo, Sunde também disse que o PirateBay vencerá. "Como nos filmes, os heróis perdem no comecinho, mas têm uma vitória épica no final. É a única coisa que Hollywood nos ensinou." R.M. com REUTERS