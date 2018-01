Sardemberg quer 'nova visão de futuro' para telecomunicações

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), embaixador Ronaldo Sardemberg, disse nesta segunda-feira, 5, em seu discurso de comemoração dos 10 anos de aniversário da agência, que é preciso traçar novos rumos de médio e longo prazos, para o setor de telecomunicações. Essa "nova visão de futuro", segundo ele, deve ser orientada pelos cenários social, econômico e tecnológico. "Limitações precisarão ser superadas", defendeu o embaixador. Entre elas citou a necessidade de se utilizar plenamente a estrutura de telefonia fixa que existe no País, e que hoje está restrita a 40 milhões de telefones, enquanto que a telefonia celular já chegou a 113 milhões. Ele destacou também a dificuldade de acesso aos serviços de telefonia pela limitação de renda do brasileiro; a necessidade de ciclos mais dinâmicos de investimento e a clareza dos conceitos sobre o papel do Estado e do governo no setor de telecomunicações. Segundo Sardemberg, a velocidade acelerada das transformações tecnológicas impõe agilidade a reguladores e empresas. "E nesse aspecto é crucial a questão da convergência. Cada vez mais a convergência entre telefonia fixa, telefonia móvel e internet, inclusive a distribuição de conteúdo é uma demanda do consumidor em busca de serviços mais completos e com custo mais baixo", afirmou. Segundo ele, a Anatel trabalha para que um novo modelo contemple essa tendência da convergência e permita às empresas brasileiras explorar e desenvolver novos serviços. "Com base nisso, confiamos em um novo ciclo de investimentos no país", disse. Para Sardemberg, é necessário considerar ajustes no modelo de telefonia que assegurem sustentabilidade do setor e atratividade para os investimentos.