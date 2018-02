Sargento atira em colega após briga em batalhão no Rio Uma discussão entre dois sargentos, dentro do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou na morte de um deles, nesta tarde. Os policiais iniciaram uma briga na tesouraria do quartel e chegaram a se agredir. O policial militar Alexandre da Cunha Araújo, de 39 anos, atirou em Isaías Alves Santana, de 45. Em seguida, abordou um motorista que passava em frente ao batalhão e fugiu no carro dele.