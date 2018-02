Sargento da Marinha morre após cair de parapente no RJ Um sargento da Marinha, de 36 anos, morreu no fim da manhã de hoje, após cair de parapente na Pedra do Elefante, em Maricá, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros da região, Juliano Lindner estava em companhia de sua esposa, que decolou primeiro.