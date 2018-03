Sargento da PM é baleado no subúrbio do Rio

Um sargento da Polícia Militar, do 3º BPM (Méier), foi baleado no Engenho da Rainha, subúrbio do Rio, na manhã desta sexta-feira, 18, segundo a Polícia Militar. O PM estava fazendo o patrulhamento na região quando foi atingido. Segundo a PM, ele foi encaminhado ao Hospital Salgado Filho. A PM ainda não tem informações sobre o crime e nem sobre o estado de saúde do sargento. Também nesta sexta, em São Paulo, um soldado da Polícia Militar, identificado como Marcos Marcelino de Oliveira, de 28 anos, morreu após ser baleado na viatura em que estava. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Nipo-Brasileiro, mas não resistiu. Uma policial feminina que estava na viatura com ele escapou sem ferimentos do ataque.