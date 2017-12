Sargento da PM é resgatado em São Gonçalo Um sargento do 35º Batalhão de Polícia Militar (Itaboraí, na região metropolitana do Rio) foi resgatado da Favela do Lixão, no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo, também na região metropolitana. Ele foi sequestrado na noite desta segunda-feira, 21, após ser identificado como policial militar por bandidos da favela quando voltava para casa.