Sargento que liberou carro de atropelador se apresenta

O acidente aconteceu no túnel Acústico, na Gávea, que estava fechado para trânsito.

No local, Rafael Mascarenhas andava de skate com dois amigos, quando Rafael Bussamra passou de carro em alta velocidade e o atropelou.

A prisão administrativa dos agentes foi determinada pelo comandante geral da corporação, coronel Mário Sérgio Duarte, na noite de sexta-feira. No mesmo dia, o pai do atropelador, Roberto Bussamra, prestou depoimento na 15ª Delegacia de Polícia e contou que os PMs pediram R$ 10 mil para liberar seu filho. Segundo a PM, eles ficarão presos por um prazo de 72 horas a partir da apresentação. Expirado esse prazo eles vão desempenhar trabalhos internos no batalhão aguardando conclusão do processo administrativo. No entanto, o Comando da Corregedoria Interna da Corporação vai se reunir amanhã com a juíza da Auditoria de Justiça Militar e o Ministério Público para solicitar a prisão preventiva dos PMs.